Capcom: il prossimo Resident Evil potrebbe essere molto diverso dal 7° capitolo

ha pubblicato la quarta e ultima parte del making-of di, occasione in cui ha parlato anche del futuro della saga. Stando alle affermazioni del producer, il prossimo capitolo del survival horror potrebbe essere molto diverso rispetto alla sua ultima iterazione.

A quanto dice il producer, Capcom sta già pensando a diversi piani per il prossimo Resident Evil, con l'obiettivo di evolvere il concetto di survival horror. Nei prossimi anni la tecnologia continuerà ad avanzare, e del resto potrebbero cambiare anche le aspettative e i desideri dei giocatori, quindi gli sviluppatori dovrannno tenere in considerazione tutti questi aspetti nella realizzazione del prossimo gioco. Jun Takeuchi, comunque, ha voluto rassicurare i fan della saga: anche se il prossimo Resident Evil potrebbe apparire differente rispetto al 7° capitolo in alcuni aspetti, il fulcro delle dinamiche survival horror rimarrà intatto: il giocatore dovrà sempre vedersela con situazioni difficili e al limite delle sue capacità.

Cosa ne pensate delle parole di Takeuchi? E voi quali aspetti cambiereste in Resident Evil 7?