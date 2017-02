Capcom pubblica il terzo trailer ufficiale di Monster Hunter XX

ha reso disponibile il terzo trailer ufficiale di, riedizione di(conosciuto comein Occidente) che include nuovi mostri, armi, stili di caccia, oggetti e ambientazioni inedite.

Una demo di Monster Hunter Double Cross è ora disponibile sul Nintendo eShop giapponese e permette di provare due nuovi stili di caccia e tre quest. I progressi della demo potranno essere importati nella versione completa del gioco.

Monster Hunter XX uscirà in Giappone il prossimo 18 marzo su Nintendo 3DS, al momento Capcom non ha accennato nulla riguardo un possibile lancio in Europa. Da tempo si rumoreggia inoltre di una versione per Nintendo Switch ma anche in questo caso non ci sono conferme da parte del publisher.