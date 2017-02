Capcom registra nuovamente il marchio Deep Down

Dopo l'annuncio diha mantenuto un lungo silenzio in merito al gioco, rinnovando la proprietà del marchio, ma senza mai aggiornare il sito ufficiale, ed evitando di condividere qualsiasi dettaglio in merito ai lavori in corso con il pubblico. La compagnia, però, sembra non aver affatto abbandonato questo progetto.

Capcom aveva già rinnovato, per la quinta volta, il marchio Deep Down negli Stati Uniti nel 2016, avendo così l'obbligo di mettere in commercio il prodotto entro febbraio 2017, al fine di non perderne la validità. Nonostante non si siano avute, finora, notizie in merito, la compagnia non sembra intenzionata a rinunciare al gioco, ed ha infatti registrato Deep Down come nuovo marchio.

Al momento non sappiamo quali siano le intenzioni di Capcom e non ci sono informazioni riguardo a un eventuale periodo di lancio, ma stando a quanto dichiarato nel 2015 dal produttore Yoshinori Ono, il team ha intenzione di intraprendere una direzione molto diversa per il titolo, optando per qualcosa di molto più vasto e di natura differente. Restiamo quindi in attesa di saperne di più prossimamente.