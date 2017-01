Capcom spiega perchè ha deciso di portare Street Fighter II su Switch

Nel corso di un'intervista riportata da Nintendoeverything , il Producer disi è espresso su, spiegando le ragioni che hanno portato a riproporresu

Come fa notare il Producer, era dai tempi di Super Street Fighter IV per 3DS che Capcom non portava un nuovo capitolo di Street Fighter sulle piattaforme Nintendo, e visto che Switch sarebbe uscita in tempo per celebrare il 30° anniversario della saga, l'idea di riproporre Street Fighter II sulla nuova console della grande N suonava come un omaggio nostalgico agli appassionati di vecchia data. In ogni caso Ultra Street Fighter II: The Final Challengers non si limiterà a riproporre il secondo capitolo del celebre picchiaduro, visto che includerà un gameplay più bilanciato, la modalità multiplayer online e una nuova veste grafica da alternare a quella classica.

Ricordiamo che Ultra Street Fighter II: The Final Challengers uscirà nel corso del 2017 su Nintendo Switch.