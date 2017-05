Capcom valuterà come supportare Switch dopo il lancio di Ultra Street Fighter 2

: Sul forum di NeoGAF viene fatto notare come la traduzione in lingua inglese della notizia sia errata: Tsujimoto avrebbe infatti dichiarato che la compagnia è interessata a supportare Switch dopo il lancio di, i piani per il futuro verranno decisi in base alla situazione del mercato.

Il primo gioco Capcom per Switch (Ultra Street Fighter II The Final Challengers, appunto) arriverà domani nei negozi, una volta pubblicato il gioco, Capcom si muoverà per capire come supportare Switch al meglio. Al momento il publisher non ha annunciato altri progetti per Switch ma questo non vuol dire, ovviamente, che non ci siano altri giochi in cantiere per la piattaforma.

Da tempo si mormora di eventuali porting di Resident Evil VII Biohazard e Monster Hunter XX, tuttavia il COO di Capcom non conferma o smentisce queste voci, ribadendo che i piani a medio e lungo termine verranno decisi in seguito.