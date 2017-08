Capcom valuterà come supportare Switch in base alle vendite di Monster Hunter XX

Come leggiamo nell'ultimo report finanziario della società,ha dichiarato che deciderà come supportarein base a quelle che saranno le vendite di, in arrivo in Giappone sulla piattaforma ibrida il 25 agosto.

"Sembra che Nintendo Switch stia andando molto bene, e non aspettiamo altro che la sua base installata possa crescere. A partire dalla versione giapponese di Monster Hunter XX per Switch, valuteremo come supportare la piattaforma in futuro".

Monster Hunter XX sarà disponibile in Giappone su Nintendo Switch a partire dal 25 agosto 2017 (il 10 agosto sarà distribuita una demo gratuita). Al momento, non abbiamo alcuna conferma riguardo un possibile approdo in Occidente.