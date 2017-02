Capcom Vancouver ha rinunciato a lavorare sul reboot di Dino Crisis?

Secondo quanto riportato dall'insider Jawmuncher,avrebbe offerto al suo team di Vancouver (noto per la serie) di lavorare a un reboot di, offerta però rifiutata dallo studio canadese.

L'idea di un reboot di Dino Crisis risale al 2013 e proprio alla fine di quell'anno il publisher avrebbe proposto a Capcom Vancouver due alternative: sviluppare il "nuovo inizio" della serie a base di dinosauri oppure occuparsi di una nuova IP intitolata Knights of Aegis e trapelata nei giorni scorsi.

Dall'epoca dei fatti sono ormai passati più di tre anni e nessuno dei due titoli ha ancora visto la luce, non è escluso che entrambi i progetti siano stati cancellati dal publisher, in ogni caso vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.