Capcom: vendite solide per Dead Rising 4, MH Stories sotto le aspettative

ha pubblicato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 31 dicembre 2016. Il publisher ha sottolineato in particolare le buone vendite di, mentreha registrato numeri al di sotto delle aspettative.

"Le vendite di Dead Rising 4 si sono dimostrate solide e il trend positivo sembra proseguire, meno brillanti invece i numeri di Monster Hunter Stories, spin-off della serie dedicato a un pubblico di giovanissimi. Monster Hunter Generations hanno registrato un buon successo in Giappone e anche le vendite delle riedizioni di Resident Evil 4 e 5 si sono mantenete su livelli positivi, in particolar modo in Europa e Nord America."

Questo il resoconto sull'andamento finanziario del publisher, che ha registrato vendite nette pari a 28.4 miliardi di yen (-21.5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e entrate operative pari a 1.46 miliardi di yen (-84.9%), cifre in ribasso dovute al minor numero di titoli pubblicati. Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo) la società conta sul successo di Resident Evil VII Biohazard e Monster Hunter XX, quest'ultimo in uscita il 18 marzo in Giappone.