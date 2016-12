Capcom vuole investire maggiori risorse nella creazione di nuove IP

Durante l'ultimo report annuale sullo stato finanziario della compagnia e sugli obiettivi per il prossimo anno, il COO diHaruhiro Tsujimoto ha dichiarato che l'azienda intende investire maggiori risorse nella creazione e nello sviluppo di nuove IP.

Queste le parole di Tsujimoto: "La creazione di nuove IP di successo è una delle chiavi per il successo in questo business. Non essere in grado di creare contenuti in linea con le richieste del mercato Tripla A potrebbe rappresentare un grande problema per il futuro di Capcom. Investiremo maggiori risorse nello svilluppo di nuove IP e franchise di successo." Il COO della compagnia ha poi parlato del nuovo RE Engine, che permetterà agli studi interni di ridurre i tempi di sviluppo, il nuovo obiettivo è quello di avere un ciclo di due anni e mezzo per i brand di punta.