Capcom vuole ottimizzare il RE Engine per Nintendo Switch

Tramite le pagine di GamesIndustry Japan,diha rivelato che la società ha intenzione di ottimizzare il(il motore alla base di) per Nintendo Switch.

Il RE Engine verrà quindi modificato e aggiornato per funzionare su una piattaforma con un quantitativo di RAM inferiore rispetto alle piattaforme della concorrenza, inoltre il motore dovrà essere ottimizzato per non creare problemio in modalità Dock e Portatile. Ijuin si è detto comunque fiducioso in merito, sebbene il lavoro potrebbe in realtà essere più lungo del previsto, proprio a causa della volontà del publisher di creare un engine stabile in ogni sua parte.