Capcom vuole portare i suoi titoli AAA su Switch: Resident Evil 7 in arrivo?

ha ribadito recentemente la volontà di supportare Switch non solo con produzioni originali ed esclusive (come) ma anche portando i principali titoli AAA del suo catalogo sulla nuova console

Nessun gioco specifico è stato rivelato ma secondo alcuni rumor Resident Evil VII sarebbe uno dei titoli "indiziati" per arrivare su Switch, insieme a Dead Rising 4 (non appena scadrà l'esclusiva temporale con Microsoft) e Monster Hunter XX Recentemente Masaru Mitsuyoshi di Nintendo e Masaru Ijuin di Capcom si sono incontrati per discutere di eventuali collaborazioni tra le due società, con Capcom che sarebbe molto interessata a Switch, sebbene non siano stati annunciati altri progetti oltre alla nuova versione di Street Fighter 2.