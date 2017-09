Cars 3 In Gara per la Vittoria arriva oggi su PC e console

è ora disponibile in Italia per PlayStation 4, PlayStation3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Wii U. Sviluppato da, il gioco è ispirato all'omonimo film Disney Pixar, da oggi nelle sale italiane.

I giocatori possono gareggiare come Saetta McQueen, Cruz Ramirez, Jackson Storm e altri amati personaggi mentre imparano i trucchi, le abilità e le tecniche di combattimento necessarie a diventare il campione dei campioni.

Cars 3: In Gara per la Vittoria è ambientato dopo la grande corsa finale dell'imminente film Cars 3 e offre una nuovissima gara ad alta velocità popolata da volti nuovi e facce note. I giocatori potranno mettersi al volante e lanciarsi in avventure piene d'azione unendosi a Saetta McQueen e Cruz Ramirez per prepararsi a sfidare il rivale Jackson Storm. Con oltre 20 contendenti personalizzabili tra cui scegliere, compresi i popolari eroi della serie di Cars e i piloti della nuova generazione, e 20 piste uniche in 13 scenari di corsa ispirati al film, Cars 3: In gara per la vittoria permette ai giocatori di personalizzare la loro avventura nel mondo delle corse e di vivere tantissime esperienze diverse grazie alla sua rigiocabilità.

"Con Cars 3: In gara per la vittoria abbiamo creato un gioco che estende le emozioni del film con corse mozzafiato adatte a giocatori di ogni età e livello," ha dichiarato John Blackburn, vicepresidente e capo dello studio Avalanche Software. "Sappiamo quanto i fan amino il marchio Cars e i suoi personaggi e siamo orgogliosi di rendere il gioco disponibile sulle console attuali e sui modelli precedenti per permettere ad ancora più famiglie di giocarci insieme."

Cars 3: In gara per la vittoria permette ai giocatori di sviluppare al massimo le proprie abilità al volante per godere di un'esperienza di corse automobilistiche senza paragoni. Con sei modalità emozionanti in cui allenare e perfezionare le proprie abilità, il gioco è studiato per stimolare i giocatori a imparare e acquisire esperienza, ottenendo ricompense ad ogni miglioramento. La modalità Corsa fa scendere in pista i giocatori per competere contro Saetta McQueen e la sua banda e lanciarsi a tutto gas nella gara definitiva, mentre la Sfida automobilistica permette di raccogliere e usare armi per mettere alla prova le auto in gare contro amici e familiari e diventare i campioni supremi. Per infiammare la gara, nella modalità Eliminazione si possono raccogliere e usare una grande varietà di armi per eliminare più kart possibili.

Allo scadere del tempo, vince chi ha il punteggio più alto. Nella Sfida miglior giro, invece, i giocatori possono gareggiare contro il loro tempo migliore nel tentativo di stabilire un nuovo record del tracciato. Per il massimo del divertimento e della creatività, invece, i giocatori possono recarsi al Parco giochi e correre, fare acrobazie, affrontare sfide o semplicemente gironzolare a proprio piacimento, mentre con lo Show delle acrobazie possono correre sulle rampe per lanciarsi in aria ed effettuare quante più acrobazie possibili prima che scada il tempo, guadagnando punti per ogni acrobazia e atterraggio riusciti. Cars 3: In gara per la vittoria promette un'esperienza esilarante e ricca di azione, in cui allenamento e abilità offrono un vantaggio e dove vincere è alla portata di tutti.

I giocatori potranno godersi Cars 3: In gara per la vittoria con gli amici oppure da soli, per perfezionare i vari stili e le modalità di corsa disponibili. Per il massimo del divertimento, il gioco comprenderà una modalità cooperativa in locale a schermo condiviso: questo permetterà di competere o di unire le forze giocando insieme in casa e renderà facilissimo per amici e parenti unirsi alla gara (e al divertimento) in qualunque momento.