Per festeggiare il lancio di, disponibile da ieri in Italia,ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco tratto dall'omonimo film

Cars 3 In Gara per la Vittoria è disponibile per i sistemi digitali di intrattenimento PlayStation 4 e PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Wii U. Sviluppato da Avalanche Software, il gioco permette di rivivere le situazioni più esilaranti e adrenaliniche del film, proponendo personaggi e ambientazioni della celebre pellicola.