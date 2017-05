CARS 3 In Gara per la Vittoria si mostra nel primo gameplay trailer

ha presentato un video che mostra in maggior dettaglio l'azione mozzafiato di, il videogioco di gare automobilistiche ispirato al nuovo film

Il gameplay trailer di approfondimento del gioco mostra personaggi amati come Saetta McQueen e Cruz Ramirez, nonché il nuovo rivale Jackson Storm, in lotta per diventare campioni supremi. Il video presenta l'ampia gamma di corse disponibili in Cars 3: In gara per la vittoria, fra cui:

Gara : i giocatori possono lanciarsi in pista contro Saetta McQueen e la sua banda per cimentarsi nella sfida definitiva.

: i giocatori possono lanciarsi in pista contro Saetta McQueen e la sua banda per cimentarsi nella sfida definitiva. Show acrobatico : i giocatori possono correre sulle rampe per lanciarsi in aria ed effettuare quante più acrobazie possibili prima che scada il tempo, guadagnando punti per ogni acrobazia e atterraggio riusciti.

: i giocatori possono correre sulle rampe per lanciarsi in aria ed effettuare quante più acrobazie possibili prima che scada il tempo, guadagnando punti per ogni acrobazia e atterraggio riusciti. Sfida giro veloce : i giocatori possono gareggiare contro il loro tempo migliore nel tentativo di stabilire un nuovo record del tracciato.

: i giocatori possono gareggiare contro il loro tempo migliore nel tentativo di stabilire un nuovo record del tracciato. Parco giochi : un'area in cui i giocatori possono divertirsi a correre, fare acrobazie, affrontare sfide o semplicemente gironzolare a proprio piacimento. Non ci sono regole! Fai pratica con le acrobazie, affronta sfide o guida semplicemente qua e là per divertirti.

: un'area in cui i giocatori possono divertirsi a correre, fare acrobazie, affrontare sfide o semplicemente gironzolare a proprio piacimento. Non ci sono regole! Fai pratica con le acrobazie, affronta sfide o guida semplicemente qua e là per divertirti. Eliminazione : raccogli e usa una grande varietà di armi per eliminare più kart possibili. Allo scadere del tempo, vince il giocatore con il punteggio più alto.

: raccogli e usa una grande varietà di armi per eliminare più kart possibili. Allo scadere del tempo, vince il giocatore con il punteggio più alto. Gara battaglia: i giocatori possono raccogliere e usare armi per mettere alla prova le auto in gare contro amici e familiari per diventare i campioni supremi.

4 eventi per esperti contro Cricchetto Audace D'Impatto, Miss Fritter, Chick Hicks e Jackson Storm. Cars 3: In gara per la vittoria sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Wii U in Italia a partire dal 14 settembre. I giocatori possono già prenotare il gioco per tutte le console e anche effettuare prenotazioni digitali per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.