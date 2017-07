Periodo ricco di cambiamenti in casa: dopo aver abbandonato l'azienda nel 2014, Casey Hudson tornerà al timone della compagnia in qualità di General Manager. Al tempo stesso,lascerà la società.

Dopo tre anni passati a lavorare principalmente su HoloLens nella Divisione Ricerca e Sviluppo di Microsoft, Casey Hudson tornerà in BioWare molto presto e tornerà a supervisionare i progetti della compagnia, a parte dal neo annunciato Anthem.

Nessun dettaglio invece per quanto riguarda l'addio di Aaryn Flynn, ringraziato da BioWare per il lavoro svolto in questi anni per aver posto le fondamenta dell'universo di Anthem.