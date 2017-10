Caso Visceral: anche Ken Levine si schiera a favore dei giochi single player

La chiusura dida parte diha fatto discutere appassionati e addetti ai lavori. Dopo le parole del director dia favore delle esperienze story driven, anche Ken Levine ha voluto ribadire il proprio amore per i giochi single player

La chiusura di Visceral Games, in effetti, ha scosso l'intero panorama videoludico, facendo riflettere gli sviluppatori sull'importanza di preservare le esperienze story driven. Tra questi si è schierato anche Ken Levine, il celebre autore di Bioshock, come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia: "Ho sempre amato i giochi single player e continuerò a farlo in futuro".

Alle parole di Levine si aggiungono quelle di Rami Ismail, che negli ultimi giorni ha invitato i giocatori a non far cadere nel dimenticatoio questa tipologia di produzioni. Cosa ne pensate?