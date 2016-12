Castlevania: in lavorazione una serie animata dedicata al gioco Konami?

Secondo alcuni rumor che stanno circolando in queste ore, il produttore esecutivo di(Fred Seibert) potrebbe essere coinvolto nella produzione di una nuova serie animata dedicata a

La voce è stata diffusa dal produttore Adi Shaknar, il quale ha rivelato che Fred Seibert e Kevin Klonde stanno attualmente lavorando sull'adattamento animato della saga vampiresca targata Konami. Questo potrebbe essere il prossimo progetto di Seibert dopo la conclusione di Adventure Time, prevista per il 2018. Attualmente, in ogni caso, si tratta solamente di un rumor basato su speculazioni e voci di corridoio, la serie animata di Castlevania non è stata ancora annunciata, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.