ha diffuso un nuovo artwork promozionale giapponese per la serie TV di: il poster in questione riprende l'immagine utilizzata per la copertina diper Nintendo NES, adattandole alle atmosfere oscure della serie animata.

La serie di Castlevania sarà composta da quattro episodi e sarà disponibile dal 7 luglio su Netflix. La trama seguirà le vicende dell'ultimo membro in vita della famiglia Belmont, impegnato in un viaggio per salvare l'Europa dell'Est dall'oppressione del Conte Dracula. Una seconda stagione è già pianificata e verrà trasmessa nel 2018.