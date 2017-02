Castlevania: la serie animata Netflix si ispira a Game of Thrones

Pochi giorni fa, vi abbiamo riferito dell'arrivo di una nuova seria animata targata Netflix ispirata allo storico franchise di. Adi Shankar, uno dei producer al capo del progetto, ha oggi condiviso maggiori informazioni al riguardo, andando inoltre a svelare le principali fonti d'ispirazione a cui la serie farà riferimento.

Nota: le dichiarazioni di Shankar potrebbero contenere spoiler sull'ultima stagione di Game of Thrones.

"Se guardate Game of Thrones, ogni stagione è più grande dell'altra. Nell'ultima, c'è stata quell'enorme battaglia con Jon Snow, che sembrava essere quasi una scena tratta da 'Il Signore degli Anelli'. Mi piacerebbe fare qualcosa del genere", le parole di Shankar a Polygon. Il producer è certo che i fan rimarranno ben impressionati dalla maturità delle tematiche affrontate, nonché dall'autenticità che la serie dimostrerà nei confronti dell'originale controparte videoludica.

È stato infine confermato che le fasi di casting sono ormai terminate, e che lo show andrà in onda già quest'anno. "Non posso commentare oltre, e non penso che i fan di Castlevania vogliano spoiler sullo show", ci ha tenuto a precisare il producer.

L'esordio della serie animata di Castlevania è atteso nel 2017, mentre una seconda stagione è già in programma per il 2018. La realizzazione della serie è affidata a Frederator Studios, già conosciuta per le serie di Adventure Time e Due Fantagenitori.