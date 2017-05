Castlevania The Lecarde Chronicles 2 è ora disponibile per il download

è un fan game sviluppato da Mig Perez, ora disponibile per il download gratuito su PC. Il progetto si pone l'obiettivo di ricreare il fascino degli episodi 2D della serie, con un particolare occhio di riguardo per, gioco utilizzato come fonte di ispirazione dall'autore.

Castlevania The Lecarde Chronicles 2 è ambientato nella Francia del diciottesimo secolo, il gioco è un action platform 2D a scorrimento con uno stile grafico volutamente retrò. L'autore tiene a precisare come personaggi, nemici e ambientazioni siano frutto del suo estreo, il titolo non contiene infatti modelli o materiale grafico tratto da altri episodi della serie Konami.

Al momento non sappiamo se il publisher giapponese interverrà per bloccare il progetto, Castlevania The Lecarde Chronicles 2 può essere scaricato gratuitamente cliccando qui.