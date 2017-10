Cat Quest esce il 10 novembre su PS4; in arrivo anche su Nintendo Switch

ha quest'oggi annunciato cheuscirà su PlayStation 4 in Europa il 10 novembre e in Nord America il 14 novembre. Il titolo sarà distribuito sia in formato fisico che digitale.

Cat Quest è un RPG open world ambientato nell'immaginario mondo dei gatti, in cui il giocatore intraprenderà un arduo viaggio per sconfiggere il diabolico Drakoth e salvare la sua sorella rapita. Il gioco presenta un sistema di combattimento in real-time, la possibilità di personalizzare il proprio equipaggiamento, un vasto mondo da esplorare liberamente e una soundtrack orchestrale ispirata ai classici giochi di ruolo.

PQube ha inoltre confermato che Cat Quest vedrà la luce anche su Nintendo Switch, probabilmente durante il mese di novembre. Sull'ibrida di Nintendo, Cat Quest girerà in 1080p e 60FPS su TV e in 720p e 60FPS in modalità handheld.

In testata, infine, trovate un nuovo trailer con cui potete farvi una prima idea sul titolo.