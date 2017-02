Cave Story potrebbe arrivare su Nintendo Switch in versione fisica

Durante il mese scorso, Nicalis ha confermato che porterà Cave Story anche su Nintendo Switch, e nelle ultime ore lo sviluppatore ha pubblicato su Twitter il concept di una custodia per la nuova ibrida di Nintendo, suggerendo un’edizione retail del titolo realizzato da Daisuke Amaya.

Quella per Nintendo Switch non sarebbe la prima pubblicazione retail di Cave Story: in Nord America, infatti, Cave Story 3D fu immesso sul mercato sia in forma fisica che digitale. La scorsa settimana, Nicalis ha inoltre confermato l’arrivo della versione boxata di The Binding Of Isaac Alterbirth + come titolo di lancio sulla nuova console di Nintendo, e pare dunque che Cave Story possa ricevere lo stesso trattamento.

Nintendo Switch arriverà nei negozi il 3 marzo.