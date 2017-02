Cayne è disponibile ora su Steam

, casa di sviluppo già conosciuta per STASIS, ha ufficialmente annunciato cheè ora disponibile su PC (via Steam). Si tratta di un'avventura punta e clicca con visuale isometrica a forti tinte horror che ci permetterà di impersonare una ragazza incinta di nove mesi che si risveglia minacciata in una misteriosa struttura.

Cayne è giocabile tramite Steam in versione free-to-play, ma è disponibile per l'acquisto anche la versione Deluxe del titolo, che include gli sfondi 4K, la colonna sonora, e la sceneggiatura. In testata, potete dare uno sguardo ad un trailer del gioco; se siete curiosi di conoscere maggiori informazioni sulla produzione, vi rimandiamo al sito ufficiale degli sviluppatori.