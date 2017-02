CCP Games annuncia Sparc per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive

, software house già nota per aver realizzato, ha oggi annunciato l'arrivo del suo prossimo gioco:. Si tratta di un particolare titolo a tema sportivo, il cui rilascio è previsto nel corso del 2017 su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.

Sfruttando il "gameplay full-body in Virtual Reality" di Sparc, i giocatori potranno sfidarsi online prendendo parte a dei frenetici match competitivi. "Dopo gli iniziali esperimenti in VR, eravamo entusiasti di creare un originale titolo sportivo per la generazione corrente di hardware VR. Abbiamo concepito Sparc in modo da permettere ai giocatori di esprimersi e di migliorare le proprie abilità attraverso le azioni fisiche". In testata, potete dare un primo sguardo al reveal trailer del gioco.

Sparc è atteso su PS VR, Oculus Rift e HTC Vive nel corse del 2017.