CD Projekt: Cyberpunk 2077 può avere più successo di The Witcher 3

Durante un'intervista rilasciata al sito polacco- co-fondatore di- ha confessato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal successo commerciale di, ma secondo luipotrebbe fare ancora di meglio.

"Credo che Cyberpunk 2077 possa diventare un successo commerciale più grande di The Witcher 3. Il mondo futuristico del Cyberpunk è più vicino a quello che vediamo nella nostra vita di tutti i giorni. È anche più popolare, come la sua presenza massiccia nei film, nei libri e nei fumetti può suggerire. Il Fantasy è un tema più di nicchia, invece. Nel caso di Cyberpunk, credo che CD Projekt possa creare un gioco apprezzato dalla critica che sia al contempo un successo commerciale. È difficile raggiungere entrambi i traguardi nella nostra industria, ma non impossibile, come hanno dimostrato Rockstar e Blizzard.", afferma Michał Kicińsk. Ricordiamo che per la realizzazione di Cyberpunk 2077 verrà impiegato un team più grande di quello che ha lavorato a The Witcher 3.

Cosa ne pensate delle parole di Kicińsk?