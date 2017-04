CD Projekt fa chiarezza riguardo la registrazione del marchio Cyberpunk

La scorsa settimana abbiamo riportato la notizia della volontà di CD Projekt di registrare il marchioin Europa e Nord America. Oggi la compagnia polacca ha pubblicato un documento per chiare definitivamente la questione.

Nel documento che trovate allegato in calce, CD Projekt definisce la registrazione del marchio solamente "una misura preventiva" e spiega che "ci sono tante compagnie che registravano marchi simili ad altri o molto conosciuti solamente per poi rivederli con un notevole guadagno. Se mai decidessimo di creare un sequel di Cyberpunk, non vogliamo che qualcuno ci dica che non possiamo chiamarlo Cyberpunk 2 o Cyberpunk 2078. Vogliamo semplicemente difenderci."

La società è stata chiara anche riguardo la volontà di bloccare altri eventuali progetti con la parola Cyberpunk nel titolo, nel caso in cui dovesse ottenere il trademark: "se uno sviluppatore vorrà chiamare il proprio titolo 20 Short Video Games set in Cyberpunk Worlds o John Smith Adventures in a Cyberpunk Dystopian Society non ci saranno problemi, questa non sarà certo una violazione di copyright."