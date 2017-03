CD Projekt guarda con interesse alla Realtà Virtuale

Nel corso di un'intervista rilasciata a Glixel , il co-fondatore diha dichiarato che la compagnia guarda con interesse alla Realtà Virtuale, lasciando intendere che in futuro potrebbe considerare la tecnologia per i nuovi progetti.

"La stiamo seguendo con interesse. Noi raccontiamo storie. Se la VR può aiutarci, allora la prenderemo seriamente in considerazione. Ma in questo momento preferisco guardare a qualcosa di più sostanziale come esperienza. Perchè ho preordinato Switch? Non tanto perchè volevo la console, ma perchè volevo giocare a Zelda. E forse perchè non sono la persona giusta, visto che mi viene la nausea molto facilmente.", afferma Marcin Iwiński parlando della Realtà Virtuale. Cosa ne pensate della parole del co-fondatore di CD Projekt Red?