CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 è in fase avanzata; The Witcher 4 non è escluso

Nella giornata di oggi, lo studio polacco CD Projekt RED ha tenuto la conferenza sui risultati finanziari per l'anno 2016, dove non sono mancati alcuni spunti sui loro franchise. Si è parlato di Cyberpunk 2077, un possibile quarto capitolo di The Witcher e il gioco di carte Gwent.

Durante la conferenza è emerso che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è in uno stato "piuttosto avanzato". L'ambizioso progetto sta impegnando la maggior parte della compagnia: sono infatti più di 300 i dipendenti al lavoro sul nuovo titolo. Nonostante i lavori procedano bene, lo sviluppatore ha dichiarato che ci vorrà ancora diverso tempo per completare il gioco.

Il 2017 sarà dedicato invece a Gwent, titolo incentrato sul gioco di carte reso celebre da The Witcher 3: Wild Hunt. A proposito dello strigo, la cui serie ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo, alla domanda su un possibile quarto capitolo il team ha dichiarato di essere intrigato dall'idea: è un progetto nel quale è stato investito molto tempo e denaro, e quindi potrebbero pensarci. Apprendiamo inoltre che The Witcher 3: Wild Hunt non riceverà più nessun nuovo contenuto, in quanto il progetto è chiuso. Lo studio polacco ha poi svelato di essere intenzionato a sviluppare un secondo titolo in parallelo con Gwent, che porterà la compagnia a crescere ulteriormente di numero. Sfortunatamente non sono state fornite maggiori informazioni sul nuovo progetto, se non che lo studio è attualmente alla ricerca di un Concept Artist.

In allegato alla notizia potete trovare il video completo della conferenza di CD Projekt RED.