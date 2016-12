CD Projekt Red: i giochi polacchi ripongono molta attenzione sulla storia

Nel corso di un'intervista rilasciata a Culture.pl , lo Story Director diha sottolineato l'importanza della narrazione nei videogiochi, elogiando in questo senso il lavoro svolto dagli sviluppatori polacchi.

Stando alle parole di Marcin, la scrittura di storie e personaggi di spessore mette radici nella sensibilità polacca dai tempi del Romanticismo, una tendenza culturale che si riflette anche nello sviluppo dei videogiochi come nel caso di This War of Mine, dove i dialoghi e l'ambientazione denotano una profondità psicologica abbastanza rara nell'industria dell'intrattenimento. The Witcher 3, il capolavoro di CD Projekt Red, rappresenterebbe il culmine di questo processo creativo: più che impugnare spade e combattere mostri, la cosa più interessante da vivere rimane la storia. Cosa ne pensate delle parole di Marcin Blacha?