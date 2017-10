CD Projekt Red: "Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 procede come previsto"

Lo sviluppatoreha pubblicato un comunicato ufficiale per rispondere alle partenze di due membri chiave dello studio: Mateusz Piaskiewicz e Derek Patterson.

Il messaggio, firmato dal Co-Founder Marcin Iwiński e dallo Studio Head Adam Badowski, ammette la perdita da parte della compagnia di due importanti membri, sottolineando, tuttavia, come l'ambiente di lavoro dello studio polacco sia ideale per i lavoratori. Nonostante l'inconveniente, viene ribadito che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 sta procedendo come pianificato.

"Cyberpunk 2077 sta procedendo come previsto, ma ci stiamo prendendo il nostro tempo", recita il comunicato.

"In questo caso, il silenzio è il prezzo da pagare per realizzare un grande gioco".

Cyberpunk 2077 è attualmente in fase di sviluppo presso gli studi di CD Projekt Red, e si preannuncia come il progetto più ambizioso della compagnia polacca.