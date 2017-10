CD Projekt RED perde due membri chiave del team di sviluppo

, la software house polacca dietro la saga di, ha perso di recente due membri chiave del team. Stiamo parlando di Mateusz Piaskiewicz e Derek Patterson, rispettivamente lead level designer e senior gameplay producer della compagnia.

Mateusz Piaskiewicz era un membro dello studio relativamente nuovo, visto che in precedenza aveva lavorato con Treyarch a Call of Duty Black Ops 3, ma alla fine ha deciso di abbandonare CD Projekt RED per passare a Flying Wild Hog, lo sviluppatore dietro Shadow Warrior 2. Derek Patterson passerà invece a Techland, un'altra realtà polacca che ha saputo distinguersi con produzioni come Dead Island e Dying Light.

Ricordiamo che CD Projekt RED si trova attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077, con oltre 300 persone impegnate nello sviluppo, per quello che si preannuncia il gioco di ruolo più ambizioso della compagnia polacca.