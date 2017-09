Il successo diha aumentato notevolmente il valore disul mercato azionario. La compagnia polacca vale ora 2.3 miliardi di dollari, un aumento di 1.3 miliardi rispetto al valore annunciato a settembre 2016.

Gwent The Witcher Card Game si è rivelato un enorme successo commerciale per l'azienda, la quale può contare inoltre sulle ottime vendite dei giochi della serie The Witcher e sui numeri generati dal marketplace GOG, in continua espansione sui mercati internazionali.