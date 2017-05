CD Projekt: risultati finanziari positivi nel primo trimestre del 2017

ha annunciato i risultati del primo trimestre del 2017, i quali si sono rivelati superiori alle aspettative della compagnia. In questo lasso di tempo, i profitti sono cresciuti del 39% rispetto all'anno precedente, toccando quota 12 milioni di dollari, più dei 7,9 milioni previsti dai dirigenti e responsabili finanziari della società.

CD Projekt RED ha visto un notevole aumento dei profitti netti da 32.3 million PLN a 43.7 million PLN, grazie alle vendite di The Witcher 3 Wild Hunt e delle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che stanno continuando a ottenere ottimi risultati commerciali. In forte crescita (+495%) i profitti di GOG, il marketplace digitale di proprietà della compagnia polacca.

Per il futuro, l'azienda spingerà il lancio di Gwent The Witcher Card Game, in arrivo entro fine anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cyberpunk 2077 è invece ancora privo di una finestra di lancio.