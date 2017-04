CD Projekt vuole registrare il marchio Cyberpunk in Europa

Alcuni utenti di Reddit hanno scoperto la richiesta di registrazione del marchio "" in Europa, effettuata dapresso l'ufficio brevetti europeo lo scorso mese di novembre e non ancora approvata dall'ente.

La compagnia polacca vuole assicurarsi che nessun altro possa utilizzare il termine "Cyberpunk" nel titolo di un videogioco, così da proteggere il trademark di eventuali sequel o spin-off di Cyberpunk 2077. Al momento non sappiamo se la richiesta della società verrà accolta, sembra invece che in Nord America la registrazione sia andata a buon fine.

Recentemente, CD Projekt RED ha confermato che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 procede senza intoppi, tuttavia non verranno diffuse notizie sul gioco nel corso del 2017, per quest'anno lo studio si concentrerà infatti su Gwent The Witcher Card Game.