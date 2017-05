Chaos; Child arriva in Europa su PS4 e PS Vita nel Q3 2017

ha quest'oggi annunciato chearriverà in Nord America e in Europa nel corso del terzo quarto del 2017. In Occidente, il titolo sarà distribuito esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Chaos; Child è parte della Science Adventure Series, la saga di visual novel da cui nasce anche l'apprezzato Steins;Gate. Il gioco narra le vicende di Takuru Miyashiro, giovane studente che vive la drammatica perdita dei suoi genitori e di alcuni suoi amici a causa di un devastante terremoto avventuto a Shibuya, Tokyo. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Chaos; Child sarà rilasciato su PlayStation 4 e PlayStation Vita nel corso del terzo quarto del 2017.