Chaos; Child disponibile da oggi su PS4 e PS Vita, ecco il trailer di lancio

, la nuova visual novel di, è disponibile da oggi in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio del gioco, che potete visionare in apertura di articolo.

Sviluppato dagli autori dell'apprezzato Steins;Gate, Chaos;Child segue le vicende di Takuru Miyashiro, giovane studente che ha perso tragicamente i suoi genitori sei anni addietro a causa di un terremoto. La vita del ragazzo torna a destabilizzarsi quando in città vengono registrati dei bizzarri e misteriosi casi di omicidio che sembrano ricollegarsi al passato. Il giocatore dovrà affrontare diverse scelte nel corso dell'avventura, fino ad ottenere uno dei multipli finali previsti dal titolo.

Chaos;Child è disponibile ora su PS4 e PS Vita. Qui trovate i primi 15 minuti tratti dalla versione inglese.