Chaos; Child esce in Europa su PS4 e PS Vita il 13 ottobre

segnerà il suo debutto su PlayStation 4 e PlayStation Vita il prossimo 13 ottobre in Europa e il 24 ottobre in Nord America

La visual novel segue le vicende di Takuru Miyashiro, giovane studente che ha perso tragicamente i suoi genitori sei anni addietro a causa di un terremoto. La vita del ragazzo e quella dei suoi amici, torna a destabilizzarsi quando in città vengono registrati dei bizzarri e misteriosi casi di omicidio che sembrano ricollegarsi al passato.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Chaos; Child uscirà in Europa il 13 ottobre su PS4 e PS Vita. Qui potete dare uno sguardo a 15 minuti di gameplay tratti dal titolo.