Che la battaglia abbia inizio con i PC GeForce GTX Battlebox

: La realizzazione di un PC gaming può risultare in molti casi complicata ed è proprio per questo cheha lavorato insieme ai più importanti system builder e videogiocatori professionisti per dar vita a una nuova generazione di

GeForce GTX Battlebox offre un equipaggiamento molto potente e tutto quanto di meglio possa esserci per il gaming: le migliori GPU, CPU, memorie e schermi, il tutto racchiuso in una soluzione in grado di assicurare la migliore esperienza gaming di sempre! Per soddisfare le esigenze di tutti i gamer, dai giocatori MOBO più esperti che cercando di migliorare i propri click al minuto ai neofiti del PC gaming, sono state create due diverse tipologie di PC GeForce GTX Battlebox.

GeForce GTX Battlebox Ultimate, la "macchina definitiva" per i giochi, perfetta sia per gli appassionati di sparatutto in prima persona sia per i professionisti che giocano in un team di eSports. Batttlebox Ultimate unisce la potenza estrema delle schede grafiche GeForce GTX con altro hardware dalle prestazioni elevatissime per offrire un'esperienza ai massimi livelli. Battlebox Ultimate è ideale anche per tutti coloro che cercano le miglio risoluzioni per la VR o che vogliono giocare in 4K.

GeForce GTX Battlebox Essential, la soluzione ottimale per chi vuole entrare nell'arena dei combattimenti con le armi giuste giocando a titoli molto hot, come, ad esempio, Overwatch e League Of Legends. Le schede grafiche GeForce GTX di prossima generazione offrono la risoluzione di 1080P a 60 frame al secondo.