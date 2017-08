Chess Ultra uscirà anche su Nintendo Switch nel corso di quest'anno

Lo sviluppatore e publisherha annunciato che il suo gioco di scacchi,, uscirà nel corso del 2017 anche su. Il titolo è già disponibile su

Seguito di Pure Chess - pubblicato nel 2012 - Chess Ultra intratterrà i giocatori con 10 livelli di intelligenza artificiale Grandmanster, 80 scacchiere puzzle e la funzionalità multi-giocatore sia in locale che online. In aggiunta, il titolo dispone di un dettagliato tutorial che spiega il gioco degli scacchi e le sue strategie.

L'edizione per Nintendo Switch si diversificherà da quelle pubblicate il 20 giugno su PC e console con alcune caratteristiche esclusive non ancora annunciate: notizie a riguardo sono previste nei prossimi mesi. Al momento non è ancora stata ufficializzata una data per Chess Ultra su Nintendo Switch, ma lo sviluppatore ha dichiarato che arriverà nel corso di quest'anno.