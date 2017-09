risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. Un lungo video della durata di 25 minuti con le risposte alle domande più interessanti arrivate in redazione nei giorni scorsi.

Durante i nostri Q&A Live (come sempre il martedì e il venerdì dalle 16 alle 17) non sempre riusciamo a rispondere a tutte le vostre domande, e spesso è difficile dare spazio a quelle che richiederebbero più approfondimento. Ci avete chiesto uno spazio dai ritmi più rilassati, ed eccolo qui! Nella prima puntata, Francesco Fossetti risponde alle domande arrivate in redazione negli ultimi giorni.