Chivalry Medieval Warfare è scaricabile gratuitamente su Steam

Nella giornata di oggi i ragazzi dihanno annunciato che fino a domani 28 marzo 2017 sarà possibile scaricare gratuitamente via Steam. Se approfitterete dell'offerta, il gioco rimarrà nella vostra libreria digitale a tempo indeterminato.

Chivalry: Medieval Warfare è un combat simulation game multiplayer in prima persona che ci catapulterà in feroci battaglie medievali all'arma bianca. Il titolo è stato pubblicato originariamente il 16 ottobre 2012 come esclusiva PC ma è successivamente approdato anche su Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 e Playstation 4. Per ulteriori informazioni e dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la recensione di Everyeye.