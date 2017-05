Christoph Hartmann abbandona la presidenza di 2K Games

, presidente di, ha annunciato le dimissioni dal suo ruolo dopo aver lavorato per oltre dieci anni all'interno della compagnia, sussidiaria di

Non sono state fornite motivazioni riguardo la decisione di Hartmann e al momento non sappiamo chi sarà il suo sostituto. Take-Two e 2K Games hanno ringraziato l'ex presidente con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale e firmato Alan Lewis, responsabile del settore comunicazione: "Per oltre dieci anni, Christoph Hartmann ha aiutato 2K Games a diventare una società leader del settore e per questo gli saremo eternamente grati. Il suo lavoro è stato particolarmente prezioso ed auguriamo a Chris ogni bene per le sue future attività. Questo cambiamento societario non avrà alcun impatto sui prodotti in fase di sviluppo, presto sveleremo tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi."