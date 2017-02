Chroma Squad uscirà a maggio su Xbox One e PS4; cancellata la versione PS Vita

Il publisher Bandai Namco ha annunciato che Chroma Squad, RPG in salsa 8 bit fortemente ispirato ai Power Rangers, verrà pubblicato a maggio su PlayStation 4 e Xbox One. È stata invece cancellata la versione prevista per PlayStation Vita, mentre non viene fatto nessun riferimento a quella vociferata per PlayStation 3.

In Chroma Squad i giocatori assumeranno il controllo di un team composto da cinque stuntmen che hanno deciso di lasciare la sicurezza del proprio lavoro per creare uno show televisivo ispirato ai Power Rangers. Per ottenere uno spettacolo di successo sarà necessario migliorare gli equipaggiamenti, craftare le armi e costruire giganteschi robot con i quali combattere enormi mostri.

Sviluppato dal team brasiliano Behold, il gioco è stato pubblicato nel 2015 su PC in seguito al successo della campagna Kickstarter, e grazie a Bandai Namco arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4 nel mese di maggio.