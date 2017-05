Chronicle of Innsmouth arriva il 5 maggio su Steam

: Sviluppato dal team italianoè un gioco che combina le storie die lo stile delle avventure grafiche degli anni 90: atmosfere cupe e terrificanti porteranno il giocatore nel profondo di una rete di intrighi grotteshi e devianti...

Chronicle of Innsmouth è un’avventura grafica punta e clicca che si sviluppa in un’ambientazione horror ispirata dalla letteratura di H.P.Lovecraft, in particolare: "L’ombra su Innsmouth", racconto che si presta perfettamente ad una trasposizione videoludica. Il gioco è realizzato in pixel art con una chiara ispirazione per le avventure dei prima anni 90 compresa l’interfaccia che strizza l’occhio ad alcuni capolavori come Monkey Island e Simon the Sorcerer.

Il gioco ha inizio durante un viaggio attraverso il New England. Alla stazione di Newburyport il protagonista, ragazzo giovane ed ingenuo, sente nominare per la prima volta la detestata Innsmouth, cittadina costiera con strane storie di viaggi verso luoghi esotici ed un proprio, sconosciuto culto e ne viene stranamente affascinato. Qualche anno prima un investigatore privato veniva contattato dal curatore della biblioteca della Miskatonic University di Arkham per indagare su una misteriosa sparizione. Le due storie si intrecceranno ed avranno come centro degli eventi proprio la maledetta cittadina di pescatori, sotto l’occhio vigile dei misteriosi e schivi abitanti. Chronicle of Innsmouth sarà disponibile dal 5 maggio su PC, in vendita su Steam.