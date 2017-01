CI Games annuncia la Open Beta di Sniper Ghost Warrior 3

annuncia oggi l'Open Beta diper i giocatori PC. A partire dal 17 gennaio, i giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di ottenere accesso esclusivo alle missioni single-player Cut Off e Blockout. La Beta diinizierà il 3 febbraio 2017.

“Non vediamo l’ora che i fan della serie Sniper Ghost Warrior possano avere un assaggio di quello che li attenderà con l’uscita del gioco il 4 aprile 2017”, ha dichiarato Marek Tymiñski, CEO di CI Games. “Dato che si tratta di un test tecnico, chiediamo a tutti di darci un feedback delle loro esperienze sui forum Steam. Speriamo che apprezzeranno quello che vedranno!”

Cut Off

I Separatisti controllano un vasto numero di antenne che consente loro di utilizzare i satelliti per tracciare i movimenti dei nemici e comunicare con avanposti lontani. Jon ha bisogno di infiltrarsi in quest’area e riposizionare manualmente i piatti per intercettare il segnale satellitare. L’accesso alle comunicazioni nemiche darebbe a Jon e alla sua squadra un vantaggio tattico sui nemici oltre alla possibilità di indagare su suo fratello, Robert.

Blockout

La collaborazione di Jon con la resistenza locale, i Rotki Lions, gli ha permesso di conoscere la posizione di uno degli obiettivi presenti nella sua lista Most Wanted – una lista che contiene i nomi di criminali di guerra che Jon può neutralizzare per ristabilire la pace tra la popolazione di Georgia. L’obiettivo è Ivan Krustchev. Si nasconde in un complesso di appartamenti abbandonato, circondato dalle sue guardie. Come potrai completare questa missione? Userai il tuo fucile di precisione dall’edificio di fronte, attaccherai l’avanposto con il tuo fucile d’assalto oppure ti intrufolerai tra le guardie e nel silenzio stanerai il tuo obiettivo?

Sniper Ghost Warrior 3 arriverà su Windows PC, PlayStation 4, e Xbox One il 4 Aprile 2017.