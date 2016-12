Cinema e Videogiochi: Speciale Assassin's Creed su Twitch oggi alle 17:00

Il 4 gennaio il film diarriva nelle sale cinematografiche, per l'occasione abbiamo organizzato un super appuntamento targato Everyeye Live: oggi pomeriggio in diretta su Twitch, giocheremo ade parleremo della pellicola in compagnia di Serena Catalano della redazione Cinema e Serial TV di Everyeye.

Giovedì 22 dicembre dalle 17:00 trasmetteremo su Twitch il live gameplay di Assassin's Creed The Ezio Collection e una sessione di Q&A dedicata al film di Assassin's Creed con Michael Fassbender. L'appuntamento è previsto per giovedì 22 dicembre alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per essere sempre aggiornati sul palinsesto di Everyeye Live e ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.