Circle of Sumo: la sfida degli Yokozuna

rappresenterà una ghiotta occasione per gli sviluppatori indipendenti italiani per mettere in mostra i propri nuovi progetti videoludici. Tra i numerosi giochi che presenzieranno in fiera, ci sarà anche Circle of Sumo , titolo all'interno del quale i combattenti si sfidano per raggiungere il livello più alto e diventare

Il gioco, sviluppato da Yonder (già autore di Red Rope Don't Fall Behind) presenta una modalità multiplayer online o locale da due a quattro giocatori. La grafica è in pixel art, con uno stile estetico che prende ispirazione dalle stampe giapponesi, con l'aggiunta di toni surreali. Per saperne di più sul progetto potete visitare Svilupparty 2017, evento che si terrà a Bologna nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio prossimi.