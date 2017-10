Citati in giudizio gli autori di Heroes of Warfare, clone cinese di Overwatch

(operatore e partner principale diin Cina) hanno deciso di citare in giudizio gli sviluppatori di, titolo mobile che in molti suoi aspetti sembra rappresentare un vero e proprio clone di

Se non avete mai visto nulla riguardo a Heroes of Warcraft, potete dare uno sguardo al video gameplay che trovate in apertura e alla galleria di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Oltre a presentare somiglianze nel design e nella struttura generale del gameplay, sembrerebbe che in Heroes of Warcraft siano stati inseriti diversi suoni campionati originariamente per Overwatch, la stessa riproduzione della mappa Ilios, e le medesime abilità dei personaggi.

Per questi motivi, Blizzard e NetEase richiedono un risarcimento per la violazione della proprietà intellettuale, e richiedono che il titolo sia rimosso al più presto dall'App Store.