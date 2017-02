Cities: Skylines arriva questa primavera su Xbox One e Windows 10

Il publisherha annunciato oggi chesarà disponibile a partire da questa primavera anche su Xbox One e Windows 10. In occasione dell'annuncio, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer per questa nuova versione del titolo gestionale.

Cities: Skylines, gestionale che permette ai giocatori di creare e gestire la propria città, è già disponibile per PC, Mac e Linux, e questa nuova versione diretta a Xbox One e Windows 10 includerà, oltre al gioco base, anche l'espansione After Dark, incentrata sul turismo e la movida notturna. Potete trovare il trailer riportato in apertura, lasciandovi alla visione, vi rimandiamo al sito ufficiale di Cities: Skylines per ulteriori dettagli.