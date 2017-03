ha annunciato chesarà disponibile su Xbox One dal 21 aprile, in formato retail e digitale. I preordini partiranno nel corso della giornata odierna su Xbox Store e presso tutti i principali rivenditori.

Cities Skylines Xbox One Edition includerà il gioco originale aggiornato oltre all'espansione After Dark, mentre non è chiaro se il pacchetto includa anche ulteriori DLC come Natural Disasters, Snowfall, Mass Transit, Match Day e il recente Pearls From the East.

Il gioco sarà in vendita al prezzo di 39,99 dollari/euro, al momento non ci sono conferme riguardo la possibile uscita di Cities Skylines su PlayStation 4.